Hafta sonu balıkçılar da açık olacak - Son Dakika

Hafta sonu balıkçılar da açık olacak

16.12.2020 11:27
Hafta sonu balıkçılar da açık olacak, System.String[]

Kastamonu'da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu saatlerde balıkçılar da açık olacak.

Kastamonu'da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu saatlerde balıkçılar da açık olacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni bazı kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki iş yerlerininde cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu, Cumartesi, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafta sonu balıkçılar da açık olacak - Son Dakika


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