Hafta sonu Basra sıcakları geliyor - Son Dakika

Sıcaklık cuma günü daha da artıyor. Basra sıcakları geliyor. Türkiye, hafta sonuna doğru güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı'nın etkisi altına giriyor. Sıcak hava dalgasından etkilenecek illerden Adana'da ise bu hafta sonu, 92 yılın rekoru kırılarak, sıcaklığın 43 dereceye çıkması bekleniyor. Cezayir üzerinden Türkiye'ye gelecek çöl sıcakları ile birlikte yurt genelinde termometreler 35-42 derece arasında değişecek.

Marmara'da sıcaklığın 35'e, Ege'de ise 40'a yükselmesi bekleniyor.

(İHA)