Son Dakika Haberleri: Hafta Sonu Bu Yollar Trafiğe Kapanacak

Hafta Sonu Bu Yollar Trafiğe Kapanacak

14 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapımı süren yeni tramvay hattı çalışmaları nedeniyle hafta sonu trafiğe kapanacak yollar açıklandı.

Hafta Sonu Bu Yollar Trafiğe Kapanacak, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapımı süren yeni tramvay hattı çalışmaları nedeniyle hafta sonu trafiğe kapanacak yollar açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkezinde yapımı sürdürülen tramvay hatları inşaatı altyapı çalışmaları kapsamında Sivrihisar-2 Caddesinin Ahmet Hamit Dedelek Caddesi Kavşağı ile İsmail Gaspıralı Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümü üzerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 12 Ocak Cumartesi ve 13 Ocak Pazar günleri süresince iki gün araç trafiğine kapatılacaktır. Sivrihisar-2 Caddesinin belirtilen bölümünün araç trafiğine kapatılması nedeniyle bu güzergahı kullanacak sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle duyurulur" diye bildirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:42 Kaynak: İHA

Sivrihisar, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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