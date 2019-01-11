Hafta Sonu Bu Yollar Trafiğe Kapanacak
14 dakika önce
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapımı süren yeni tramvay hattı çalışmaları nedeniyle hafta sonu trafiğe kapanacak yollar açıklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
tarafından kentte yapımı süren yeni tramvay hattı çalışmaları nedeniyle hafta sonu trafiğe kapanacak yollar açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkezinde yapımı sürdürülen tramvay hatları inşaatı altyapı çalışmaları kapsamında Sivrihisar-2 Caddesinin Ahmet Hamit Dedelek Caddesi Kavşağı ile İsmail Gaspıralı
Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümü üzerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 12 Ocak Cumartesi ve 13 Ocak Pazar günleri süresince iki gün araç trafiğine kapatılacaktır. Sivrihisar-2 Caddesinin belirtilen bölümünün araç trafiğine kapatılması nedeniyle bu güzergahı kullanacak sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle duyurulur" diye bildirildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:42 Kaynak: İHA
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