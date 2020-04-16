Hafta sonu, çalışanlar için 14 hat seferde olacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için planlama yaptı. 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 14 hat seferde olacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulanacak 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günlerinde, sağlık personeli, yasak süresince çalışacak kamu ve diğer vatandaşların ulaşımını sağlamak için 14 hatta seferlerine devam edecek. Antray ve nostalji tramvayı ise bu süreçte hizmet vermeyecek.



14 hat seferde



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, VF01, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, UC11, VL13A, DC15, TC16, CV17, MF40 ve VF66 levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma yasağı bulanan 18-19 Nisan tarihlerinde seferlerine devam edecek.



Sabah 06.00'da başlayacak seferler sabah ve akşam saatlerinde sıklıkla gerçekleştirilecek. Antalyalılar, toplu ulaşım araçlarının nerede olduğunu Antalyakart Mobil Uygulamasından takip edebilecek. Sağlık çalışanları personel kartlarını göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. - ANTALYA