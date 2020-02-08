Hafta sonu engel atlama heyecanı - Son Dakika
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Hafta sonu engel atlama heyecanı

6 saat önce

Altan Kıraç Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları 2. Ayak Yarışması 8-9 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri Dila Atlıspor Kulübü'nde yapılacak.

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Altan Kıraç Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları 2. Ayak Yarışması 8-9 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri Dila Atlıspor Kulübü'nde yapılacak.


2019 yılında hayatını kaybeden atıcılık camiasının önde gelen isimlerinden Altan Kıraç anısına düzenlenen lig, toplam 2 ayak ve finaller şeklinde yapılıyor. Turkcell Platinum Park'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin ünlü binicilerinden Oktay Sezek, Sencer Can, Hasan Şentürk, Sencer Horasan, Can İnce, İzzet Aboresi'nin de aralarında olduğu 120'nin üzerinde binici yarışacak. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun resmi programında yer alan engel atlama yarışının 2. ayağında P2 ve P3, Yeni Biniciler, Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Yetişkinler ve Pro Yetişkinler kategorilerinde sporcular karşıya gelecek.


Birinci ayakta yaptıkları derecelerle 130 engelli atlamada Fatih Turan Tarhan, 120 metre engelli atlamada Cem Vardar, 110 metre engelli atlamada ise Benhür Çavdarlı liglerinde lider koltuğunda bulunuyorlar. Bu hafta sonu yapılacak 2. ayak yarışlarının ardından finaller 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak. 3 ayağın en iyi derecesi yapan sporcular kupa ve para ödülü alacak.


İstanbul Beykoz'daki Dila Atlı Spor Kulübü'nde yapılacak olan Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları'nı vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek. - ANKARA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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