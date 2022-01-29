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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı! - Son Dakika

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı!

29.01.2022 09:16
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı!

Yurdun büyük bölümünde kar yağışları devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı geldi. Sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir'in Güney ilçeleri, Aydın, Muğla, Zonguldak, Bartın, Düzce, Hatay, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Kastamonu'nun batı ilçeleri, Erzurum'un güney kesimleri ve Van'ın güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLU UYARI

Sarı kodlu uyarının bulunduğu iller şöyle:

Ağrı, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan Düzce, Amasya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın Karabük.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyıları çok bulutlu, yarın İzmir'in güney ilçeleri, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun batı ilçelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney kesimleri ve Van'ın güney ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı! - Son Dakika
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