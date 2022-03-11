Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı - Son Dakika

AKOM ve Meteoroloji tarafından günlerdir yapılan uyarılar sonrası kar yağışı, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok kentinde tekrar kendini gösterdi. Meteoroloji Mühendisi Cihat Er, megakentte hafta sonu yoğun kar yağışının beklendiğine işaret ederek, İstanbulluları özellikle cumartesi günü için uyardı.

HAFTA SONU DAHA ŞİDDETLİ OLACAK

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenilirken, uzmanlar özellikle hafta sonu için uyarılarda bulundu. Hafta sonu görülecek yağışların, şu ana kadarkilerden çok daha yoğun olacağını belirten AKOM Meteoroloji Mühendisi Cihat Er, İstanbulluları cumartesi günü etkili olacak kar yağışları konusunda uyardı.

EN YOĞUN YAĞIŞ CUMARTESİ OLACAK

AKOM Meteoroloji Mühendisi Cihat Er, "Şu anda boğaz çevresinde aralıklı, hafif sayılabilecek yağış geçişleri devam ediyor. Sonrasında mola veriyor. Akşam saatlerinde yeniden etkisini arttırıyor. Yağış, gün içerisinde molalarla bu şekilde devam ediyor. Fakat yarın günün ilk saatlerinde yağış, etkisini yeniden arttırıyor. Özellikle önümüzdeki 4-5 gün boyunca uyarılarını yaptığımız yağışın en yoğun olduğu gün, yarın, cumartesi günü olacak. Bu zamana kadar aldığımız yağışlara benzer şekilde, yarın da, sabah ilk saatlerden itibaren gün boyunca kuvvetli, yer yer yoğun yağış geçişleri alacağız. Yağışlar, cumartesi günü bugünden çok daha etkili. Önümüzdeki saatlerde molalı yağış geçişleri devam ediyor, soğuk ve yağışlı hava bölgemizi terk etmiş değil. Ama özellikle yarın görülecek yağışlar, etkili yoğun kar yağışı geçişleri, şu ana kadar gördüğümüz yağışların şu ana kadarkinden çok daha etkili olması bekleniyor. Yağışın pazartesiden sonra bölgemiz üzerindeki etkisini kaybedeceğini söyleyebiliriz, modeller şu anda bu şekilde gösteriyor. Biz yağışı anbean takip ediyoruz. Herhangi bir güncelleme olduğu zaman biz yine teknik bilgilendirmelerimizi, raporlarımızı buradan ilgili birimlere iletiyor olacağız" dedi.

"KAR YAĞIŞI SERT RÜZGARLA BİRLİKTE ETKİLİ OLACAK"

İstanbul'daki kar yağışlı hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Dr. Gökhan Kara ise Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "İstanbul için kar yağışının en yoğun ve şiddetli olacağı zaman, cumartesi öğleden sonra akşam saatlerinden pazar öğlen saatlerine kadar olacak. Karadeniz üzerinden denizden nem ile beslenerek gelecek kar yağışı sert rüzgârla birlikte oldukça etkili olacak. Kar örtüsünün kalınlığı özellikle yüksek kesimlerde 15-20 cm'ye kadar ulaşacak. Rüzgârın da etkisiyle kar yağışı tipi şeklinde görülecek" dedi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Yarın etkisini artırması beklenen kar yağışına ilişkin bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Afet Koordinasyon Merkezi'nde karla ilgili gelişmeler ve alınan tedbirler konusunda bilgi veren İmamoğlu, "Sabah Meteoroloji ile ilgili bilgi aldığım arkadaşlarımla ifade etmek isterim ki tahminler aslında tam da ifade edildiği biçimde yaşanıyor. Açıkçası bölgesel ani bastıran kar yağışıyla bir anda bir yığılma yaşanıyor. Basın ekspres yolu, TEM bağlantısı ve yine kuzeye doğru devam eden hatta yoğunlaştı sabah. Dönem dönem hafifleme olsa da ani bastıran bir kar yağışıyla, bir anda hiçbir şey yok dediğiniz yolda kar yığınları oluyor. Vatandaşlarımızın iş birliği bizim şu andaki en kritik konumuz. Çok zaruri, zorunlu olmadığı sürece lütfen vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar. Can sağlığı ambulans, itfaiye gibi bir çok hizmetlerin aksamaması konusunda önceliğin olduğunu ve ona dönük vatandaşlarımızın duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizelim" dedi.

"EVİNİZDE KALIN"

Başkan İmamoğlu uyarılarına şöyle devam etti: "Cumartesi günü, bu 4-5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin ve evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bolca kitap okumalarını ve güzel vakit geçirmelerini diliyorum."