Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi - Son Dakika Magazin

Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: *6 dilim milföy hamuru*6 adet yumurta*1 çay bardağı rende mozzarella*Yarım çay bardağı rende domates*Tereyağı*Tuz*KarabiberÜzeri için;*Maydanoz*SusamTarif: 1-Muffin kalıbının içini tereyağı ile yağlayın.

Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi, System.String[]

Malzemeler:


*6 dilim milföy hamuru


*6 adet yumurta


*1 çay bardağı rende mozzarella


*Yarım çay bardağı rende domates


*Tereyağı


*Tuz


*Karabiber


Üzeri için;


*Maydanoz


*Susam


Tarif:


1-Muffin kalıbının içini tereyağı ile yağlayın.


2-Milföy hamurlarını ortadan kesip kareler oluşturun.


3-Her kalıba çanak şeklinde içine 2 adet kare milföy hamuru yerleştirin.


4-Hamurun üstüne rende mozzarelladan serpin.


5-Üzerine birer Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile çekilen tatlı kaşığı domates rendesi ekleyin.


6-Tuz ve karabiberi de serpin.


7-En üstüne yumurtaları kırın.


8-Ardından 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 10-15 dakika kadar pişirin.


9-Pişen yumurtalı muffinlerin üzerine maydanoz ve susam serpip sıcak olarak servis edin.


10-Afiyet olsun!


Sponsorlu İçerik

Arçelik A.Ş., Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı
MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu Ece Seçkin'in küvet pozuna beğeni yağdı Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Son Dakika Haberleri
23:00 Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı - Son Dakika Magazin
20:42 MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu - Son Dakika Magazin
20:27 Ece Seçkin'in küvet pozuna beğeni yağdı - Son Dakika Magazin
20:18 6 aydır kayıp olan, 15 yaşında hamile kalan Özgenur kurtarıldı - Son Dakika Magazin
18:42 Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 23:27:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]