Hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Alaplı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanları unutulmadı.

Alaplı Belediyesi Zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda sokak güvercinlerine yem vererek, beslenmelerini sağladı.

Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlar da merkezdeki görevliler tarafından beslenerek, aç kalmamaları sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri ve rehabilitasyonu devam eden sokak hayvanlarının beslenmelerinin sağlandığı ayrıca sokak güvercinlerinin de unutulmayarak, zabıta ekiplerince beslendiği belirtildi.

Belediye olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkıldığı belirtilen açıklamada, sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunan hayvanseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.