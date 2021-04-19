Hafta sonu kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye 54 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Karabük Valiliği , 58 saatlik kısıtlama boyunca kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında karantina ve maske yasağına uymayan 60 kişiye 54 bin TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. - KARABÜK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge doğrultusunda 16 Nisan 2021 Cuma saat 19.00 ile 19 Nisan 2021 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Karabük 'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye 54 bin TL idari para cezası kesildi.

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