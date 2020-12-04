Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi - Son Dakika

Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi

04.12.2020 15:57
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyenler İzmir'in Çeşme ilçesinde hareketliliğe neden oldu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyenler İzmir'in Çeşme ilçesinde hareketliliğe neden oldu. Pandemi nedeniyle yaz tatilini uzatıp yazlıklarında kalmaya devam edenlere, hafta sonunu geçirmek için gelenlerinde eklenmesiyle nüfusun iyiden iyiye arttığı ilçede, paket servis yapan bakkal, manav restoran ve kafeterya gibi birçok işletme, siparişlere yetişebilmek için ek hazırlık yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişi apartman daireleri yerine bahçeli ve yazlık evleri tercih ederek, yaz sezonunu uzattı. İzmir'in Çeşme ilçesinde de pek çok kişi bu nedenle yazlıklarında kaldı. Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bugün itibariyle bazı yazlıkçılar da hafta sonunu yazlık evlerinde geçirmek için Çeşme'nin yolunu tuttu. Kent genelinde hareketlilik yaşanırken, paket servis yapan bakkal, manav, restoran ve kafeterya gibi birçok işletme hafta sonu siparişlerine yetişebilmek için ek hazırlık yaptı.

Çeşmeli pide salonu işletmecisi Selim Akbaykal, "Normalde Çeşme'nin nüfusu 44 bin, ancak bu yıl hem pandemi hem de deprem dolayısıyla yazlıkçılar Çeşme'de kalmayı tercih etti. Şehir merkezinde vaka sayıları yüksek olunca yazlık bölgede daha seyrek popülasyon olması sebebiyle burayı tercih edenler oldu. Bu doğrultuda nüfus 250 bin dolaylarına yükselmiş durumda. Çeşme, tarihinin en kalabalık kışını yaşıyor. Önümüzde hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması var, bu süreçte apartman dairesinde kalmaktansa yazlığı olan kişiler Çeşme'ye gelip bu süreci daha rahat geçirecekler. Dünden itibaren işimiz arttı. Bugün de işten çıkanlar Çeşme'ye gelecekler. Biz de üç gündür hafta sonu için broşür dağıtıyoruz. Daha çok iş yapacağımızı düşündüğümüzü için ek malzeme hazırladık ve personel takviyesi yaptık" dedi.'KALORİFER SİSTEMLERİ VE TADİLATLAR YAPILDI, YAZ- KIŞ OTURMAYA GEÇİLDİ'Çeşme'de pastane işleten Metin Demirdağ, "Yaklaşık 25 yıldır burada işletmeciyim. Bu yıl buradaki yazlıkçı vatandaşlarımız şehre dönmediler. Daha çok yaşı ilerleyenler burada kalıyor. Hafta sonu yasağının nasıl geçeceği konusunda bizler de meraklıyız. Bugünden itibaren yola çıkıp pazartesi gününe kadar burada kalacak olanlar var. Bu yönde siparişler alıyoruz. Biz hafta sonu için hazırlıklıyız. Elimizden geleni yapacağız. Bu yıl burada 150'ye yakın kalorifer sistemi yapıldı, daha çok tadilat işleri oldu. İnsanlar yaz- kış burada oturmayı planlıyor" dedi.'KİRALIK DAİRE KALMADI'Çeşme'de gayrimenkul işiyle uğraşan Çağdaş Toptaş, "Hem koronavirüs hem de deprem dolayısıyla yatay mimarisi olan Çeşme genelinde kiralık dairelerde talep çok yoğun. Havasından dolayı Çeşme tercih ediliyor. İnsanlar dikey mimarilerden ve 40-50 yıllık inşaatlardan bıkmış durumdalar. Yaz-kış oturanların sayısında artış oldu. Şu anda kiralık dairelerde yüzde 30'luk bir artış var. Talep çok fazla. Alaçatı ve Ilıca'da hiç kiralık daire kalmadı. Hafta sonu kısıtlaması için de otoyollarda yoğunluk oluşacaktır" diye konuştu.'TORUNLARIMI MERKEZE GÖNDERMİYORUM'

Çeşme'de yaz kış yaşayan vatandaşlardan Yusuf Ziya Gülcan, "Burası şehre göre daha güvenli, bu yüzden torunlarımı İzmir merkeze göndermiyorum. Online derslerine burada devam ediyorlar. Benim gibi pek çok kişi aynı görüşte. Burada kendini koruma imkanları daha geniş. Çeşme'de geçen seneye göre çok büyük bir fark var. Burada artık mevsim 12 aya yayıldı" ifadelerini kullandı.


Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi

Koronavirüs, Apartman, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi - Son Dakika


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