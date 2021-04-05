Hafta sonu kısıtlamaya uymayan 408 kişiye 1 milyon 119 bin TL bin ceza - Son Dakika

Hafta sonu kısıtlamaya uymayan 408 kişiye 1 milyon 119 bin TL bin ceza
05.04.2021 11:01
Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 408 kişiye 1 milyon 119 bin 608 TL para cezası uygulandı.
Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 408 kişiye 1 milyon 119 bin 608 TL para cezası uygulandı.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından Cuma günü 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 408 kişiye 1 milyon 119 bin 608 TL para cezası kesildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara uygulanan yasal işlemlere ilişkin bilgi veren Yazıcı, "Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA
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