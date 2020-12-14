Hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri: Bim, A101, Şok, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? - Son Dakika

Hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri: Bim, A101, Şok, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

14.12.2020 18:56
Hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri: Bim, A101, Şok, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?, System.String[]

Koronvirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında marketlerin çalışma saatleri de değişti. Peki Bim kaçta açılıyor? A101 kaçta açılıyor? Şok sabah kaçta açılıyor? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kadar açık? İşte tüm detaylar…

Marketler kaçta açılıyor? Bu hafta BİM kaçta açılıyor? ŞOK kaçta açılıyor? A101 kaçta açılıyor? Sorusu bugün de vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Peki; Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kadar açık? İşte tüm detaylar…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" genelgesi kapsamında, yeni bir karara kadar hafta içi saat 21.00-05.00 saatleri aralığında kısıtlama uygulandığı açıklanmıştı.. Diğer yandan yasağın başlayacağı saatler öncesinde vatandaşlar marketler kaça kadar açık, yasak saatlerinde markete gitmek yasak mı? gibi sorular da cevap arıyor…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu hafta sonu bakkal, market, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 -17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."

Ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

Hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri: Bim, A101, Şok, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM Birleşik Mağazalar, Market, Kasap, a101, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri: Bim, A101, Şok, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da suya yüzde 7 zam yapıldı Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı
Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi         
19:06
ABD'de ilk koronavirüs aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı ABD'de ilk koronavirüs aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı         
18:52
Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak         
18:42
Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar         
17:55
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Burak'lı, Yusuf'lu ve Zeki'li Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile eşleşti Burak'lı, Yusuf'lu ve Zeki'li Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile eşleşti         
15:47
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 19:21:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri: Bim, A101, Şok, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei