Hafta sonu Masa Tenisi Heyecanı - Son Dakika
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Hafta sonu Masa Tenisi Heyecanı

6 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Ligi 3. Etap Masa Tenisi Müsabakaları başladı.

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Ligi 3. Etap Masa Tenisi Müsabakaları başladı.


21-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar çok çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Yıldız ve gençler kategorisinde 60 sporcunun 2 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceği Kayseri Ligi 3. Etap müsabakalarının sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edilecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Kayseri, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
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