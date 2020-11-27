Hafta sonu Melikgazi vezneleri açık - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödeyecek olan vatandaşların mağdur olmamaları adına veznelerinin bu hafta sonu açık olacağını duyurdu.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemesi 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Vergi mükellefi vatandaşlar, söz konusu vergilerini, veznelere nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi, www.melikgazi.bel.tr internet adresi üzerinden de kayıt olmaya gerek kalmadan ödemelerini yapabilecek.

Vatandaşların, ödeme esnasından sosyal mesafeye dikkat etmelerinin önemini de hatırlatılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, "Son günler olması nedeniyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için veznelerimiz hafta sonu saat 10.30 ve 17.30 saatleri arasında hizmet verecek. İsteyen vatandaşlarımız ise web sitemiz üzerinden online olarak ödeme yapabilecek. 30 Kasım tarihinden sonra yapılacak vergi ödemeleri, yasa gereği gecikme zammı ile birlikte tahsil ediliyor. Vergi mükelleflerinin, gecikme zammı ile karşı karşıya kalmaması için vergilerini belirtilen tarihler içerisinde yapması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ödeme esnasında sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz" dedi. - KAYSERİ