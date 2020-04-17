Hafta sonu nöbetçi eczaneler hizmet verecek - Son Dakika

Ankara'da sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iki gün nöbetçi eczaneler hizmet verecek.



Ankara Eczacı Odası, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 18-20 Nisan tarihleri arasında il genelinde nöbetçi eczanelerin hizmet vereceğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumartesi günü 10.00-18.00 saatleri arasındaki nöbetçi eczane sayısı iki katına çıkartılacak, saat 18.00 sonrasında ise normal zamandaki nöbetçi eczaneler nöbetlerine devam edecektir. Pazar günü normal nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecektir" denildi.



Açıklamada, 18 Nisan Cumartesi günü 10.00-18.00 arası nöbetçi eczanelerin ve ek nöbet tutacak eczanelerin ilaç hizmeti vereceği, saat 18.00 sonrası sadece nöbetçi eczanelerin ilaç hizmeti vermeye devam edeceği ve 19 Nisan Pazar günü ise sadece nöbetçi eczanelerin ilaç hizmeti vereceği bildirildi. - ANKARA