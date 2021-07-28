Hafta sonu Off-Road heyecanı yaşanacak - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu Dodurga Belediyesinin ev sahipliğinde Off-Road heyecanı yaşanacak.

Dodurga Belediyesi ve Bozüyük Off-Road kulübünün katkılarıyla hazırlanan etkinlik 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Konu hakkında açıklama yapan Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, "Belediyemizin katkılarıyla hazırlanan off-Road parkurunda hafta sonu yapılacak kamp ve şenlik etkinliği ile vatandaşlar offroad sporu ile tanışırken ödül ve sürpriz hediyeler ile heyecan dolu ve güzel bir hafta sonu geçirecekler. Bulutbaba Mevkii, Offroad sporunun yapılabileceği kamp ve şenlik etkinliğine hazırlanıyor. Katılımcıların hazırlanan parkurda offroad araçlarını deneyebileceği etkinlikte parkura girecek araçlarda kask, 4 nokta emniyet kemeri ve yangın söndürücü bulundurularak güvenlik en üst seviyede olacak" dedi.

Öte yandan, Dodurga Belediyesi Bulutbaba Mevkiinde gerçekleşecek olan program 2 gün sürecek. Etkinlikte elde edilen gelirler ise Bozüyük Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlanacak. - BİLECİK