Hafta Sonu Pazar Tezgahında Hafta İçi Dizi Setlerinde

Aydın'da pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Bülent Sakman, pazarda tesadüfen tanıştığı bir film prodüksiyonu yetkilisinin kendisiyle iletişime geçmesiyle oyunculuğa adım atıp birçok televizyon dizisinde rol almaya başladı.

FERDİ UZUN - Aydın'da pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Bülent Sakman, pazarda tesadüfen tanıştığı bir film prodüksiyonu yetkilisinin kendisiyle iletişime geçmesiyle oyunculuğa adım atıp birçok televizyon dizisinde rol almaya başladı.



Ata Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Bülent Sakman, lise öğrenimini bitirdikten sonra babasının yanında pazarcılık yapmaya başladı. Babası ve kardeşleriyle semt semt gezerek tezgah açan Sakman'ın hayatı, 4 yıl önce bir prodüksiyon şirketinin yetkilisi Emre Şuşarlıoğlu'nun kendisiyle iletişime geçmesiyle değişti.



Müşteri çekmek için tezgah başında kardeşleriyle küçük oyunlar sergileyen Sakman'ı gören Şuşarlıoğlu, Sakman'a yetenekli olduğunu ve istediği takdirde oyunculuk konusunda İzmir'e gelirse kendisine yardımcı olabileceğini söyledi.



Teklif karşısında heyecanlanan Sakman, ilk zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı buna sıcak bakmasa da bir süre sonra İzmir'e giderek oyunculuk için ilk adımı attı.



Bir yandan pazarcılık yapan bir yandan da oyunculuk eğitimi alan Sakman, Abülhamid dizisinde figüran olarak görev alarak setlerde boy göstermeye başladı.



Kısa sürede kendisini göstermeyi başaran Sakman, Diriliş Ertuğrul, Çarpışma, Çukur ve Söz gibi dizilerde de çeşitli rollerde görev aldı.



Halen haftanın belirli günlerinde pazarcılık yapmaya devam eden Sakman'ı tezgah başında görüp tanıyanlar ise onunla fotoğraf çektiriyor.



Hafta sonu pazar tezgahının başında



Bülent Sakman, AA muhabirine, pazarcılık yapmaya devam ettiğini, dizi setlerinde olacağının aklının ucundan geçmediğini anlattı.



Tarlada salatalık yetiştirdiklerini, onları toplayıp hafta sonu tezgahın başında sattığını dile getiren Sakman, içinde hep bir oyunculuk isteğinin olduğunu ancak bunu tezgahının başında müşteri çekmek için kullandığını ifade etti.



Sakman, şöyle konuştu:



"Cumartesi-pazar tezgahımın başındayım hafta içi de setlere gidiyorum. Pazarcılık yapan küçük esnaftık. Kim derdi ki İstanbul'a gideceksin ünlü oyuncularla aynı seti, aynı sahneyi paylaşacaksın. Bunlar benim için uzak hayallerdi. Set ortamı çok eğlenceli. Hocalarımız ve oyuncularımız bizi hiçbir zaman küçük görmediler. Onlarla küçük bir sahneyi bile paylaştığımızda mutlu oluyorum. Onlardan bir iki rol kapmanın peşindeyim. Kendimi daha çok göstermek istiyorum."

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