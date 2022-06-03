Hafta Sonu Sınava Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz - Son Dakika
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Hafta Sonu Sınava Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz

03.06.2022 19:22
Hafta Sonu Sınava Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz

İstanbul'da bu hafta sonunda, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek İstanbullular için toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci, öğrenci velileri ve öğretim görevlileri yararlanabilecek.

İstanbul'da bu hafta sonunda, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek İstanbullular için toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci, öğrenci velileri ve öğretim görevlileri yararlanabilecek.

5 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

4-5 Haziran Cumartesi ve pazar günleri yapılacak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek öğrenciler de toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Aileleri ve sınav görevlilerine de yine şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak.

BELİRLİ SAATLERDE GEÇERLİ

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

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İstanbul'da hafta sonu sınava girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak İstanbul'da hafta sonu sınava girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak Bakan Özer: Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek (2) Bakan Özer: Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek (2)
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafta Sonu Sınava Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz - Son Dakika

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