Son Dakika Haberleri: Hafta sonu sınava gireceklere ulaşım ücretsiz
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Hafta sonu sınava gireceklere ulaşım ücretsiz

4 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar gereği, hafta sonu yapılacak YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Hafta sonu sınava gireceklere ulaşım ücretsiz, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar gereği, hafta sonu yapılacak YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT de iki gün boyunca ek seferler koyarak 180 hatta sefer sayısını bin 824'e çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm toplu taşıma araçları hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak. İBB Meclisinde AK Parti Grubu'nun teklifi üzerine meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar gereği, YKS'ye katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kağıtlarını ibraz ederek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

İETT 15 ve 16 Haziran tarihlerinde öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlanması amacıyla mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta sefer sayısını bin 824'e çıkardı. Cumartesi günü için 805, Pazar günü için bin 19 ek sefer planlandı. İETT otobüsleri, metrobüs araçları, tünel, nostaljik tramvay, şehir hatları vapurları, tramvay, hafif tramvay, metro ve füniküler araçları öğrenci ve görevli öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:32 Kaynak: İHA
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