Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek

27.11.2020 20:35
Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek, System.String[]

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak.

Geçen hafta illere gönderilen "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgede belirtilen "açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacak.

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."

- İstisna kapsamındaki kişiler

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacaklar kısıtlamalardan muaf olacak.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek

Cumartesi, Pazartesi, Pazar, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek - Son Dakika


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