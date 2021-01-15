Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda polisler vatandaşlara uyarılarda bulunurken, trafik yoğunluğu ise yüzde 22 seviyelerine geriledi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde pazartesi sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim'de polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan akşam saatlerinde yüzde 62 seviyelerine ulaşan İstanbul trafiği ise kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren yüzde 22 seviyelerine geriledi.

(İHA)