Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
22.01.2021 21:24
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İSTANBUL - Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kısıtlamanın başlamasıyla beraber İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık evlerine giderken, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sakinlik hakim oluyor.
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