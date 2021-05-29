Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Rize'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Rize'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Belediye ekipleri, kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise Kovid-19 aşı randevusu alan ancak kendi imkanlarıyla hastanelere gidemeyen yaşlılara evlerinde aşılarını yapmaya devam etti.

Bu kapsamda ekipler, 81 yaşındaki Melahat Ketancı'nın Kasarcılar Mahallesi'ndeki evine giderek aşı yaptı.

İstanbul'dan bir süre önce Rize'ye geldiğini, Kovid-19 geçirdiği için de aşısını ancak şimdi olabildiğini belirten Ketancı, ekiplere teşekkür etti.