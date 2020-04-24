Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağının Olması Cuma günleri alışverişi etkiliyor! - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağının Olması Cuma günleri alışverişi etkiliyor! - Son Dakika Ekonomi

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağının Olması Cuma günleri alışverişi etkiliyor!

23 dakika önce

Ipsos'un; Koronavirüs salgınının ilan edildiği andan itibaren Ipsos Hane Tüketim Paneli üzerinden haftalık olarak yayınladığı tüketim verileri; "tüketici davranışlarının haftalık değişimini" ortaya koymaya devam ediyor.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağının Olması Cuma günleri alışverişi etkiliyor!, System.String[]

Tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eden Koronavirüs salgını sürecinde "Evde Kal" çağrılarının dikkate alınmaya başladığı andan itibaren Türkiye'de hane içi hızlı tüketim ürünleri alışverişlerinde değişimler olduğu izleniyor.

Ipsos Hane Tüketim Paneli'nden en son çıkan verilerde görülüyor ki; hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması Cuma günleri alışverişi etkiliyor.

Ipsos Hane Tüketim Paneli dijital hanelerinden akan kayıtlara göre Sağlık Bakanlığının açıklamasından sonraki 6.haftanın farklı bir özelliği daha var: Bu hafta Ramazan öncesi hafta… İlk vaka görüldü açıklaması sonrası olan stoklama haftasını izleyen haftalarda genel olarak hızlı tüketim ürünleri toplamında bir artış yoktu, bu hafta ise ilk defa büyüme görüldü. Kategoriler özelinde bakıldığında, Çorba, Et ürünleri, Dondurma ve İçecekler gibi ramazan döneminde artan ürünlerin listeye girdiği görülüyor

Koronavirüs salgını açıklamasının yapıldığı ilk hafta sonrası hane içi tüketimde en çok büyüyen kategorilerden maya, hala ilk haftaya göre büyümesini sürdürüyor. Kolonya ve Makarna ise haftalardır daralıyor, ilk tepki alımı devam etmiyor. Sirke, un ve salça ise büyüme hızı azalan kategoriler olarak görülüyor.

Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede; "Koronavirüs açıklamasının üzerinden 6 hafta geçti, bu hafta hem virüs etkisinin devam ettiği hem de ramazan öncesi hafta olması açısından farklı bir hafta oldu.

Ramazan dönemi özel bir dönem olacak. Normalde evde yenen öğün sayısının arttığını söylüyorduk bu dönemde belki öğün azalacak ama sofradaki çeşitlilik artacaktır. İlerleyen haftalar çok önemli…Satın alımda farklı kategoriler artış gösterebilir.

Yıllardır ramazan alışverişi trendlerinden gözlemlediğimiz alışveriş 1 hafta önce başlar ve belli kategorilerin alımı öne çıkar. Bu haftayı tecrübelerimiz ışığında değerlendirdiğimiz zaman yine hazır çorba, et ve et ürünleri toz şeker ve içecekler artış gösterdi.Bu dönemde kişisel bakım ürünlerinden 3. haftada büyümesi yüksek olan diş fırçası ve şampuan tekrar büyüme gösterdi.

Bu hafta artan tüm kategoriler (dondurma hariç) önceki dönemlerde daralan kategorilerdi, bu dönemde tekrar alınmasının ramazan etkisinin yanı sıra bir başka etken de evdeki stok azalması da olabilir. İlk haftaların en çok büyüyen kategorilerden Maya hala ilk haftaya göre büyümekte. Kolonya ve Makarna ise haftalardır daralıyor ilk tepki alımı devam etmiyor. Sirke, un ve salça ise büyüme hızı azalan kategoriler oldu. 2 haftadır hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması nedeni ile özellikle son gün olan Cuma günlerinde satın alımların arttığını görüyoruz. Her ne kadar evde birçok ürün bulunsa da psikolojik etkiden olabilir Cuma günü normalden daha çok alım yapıyoruz." dedi.

Koronavirüs, Ipsos, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:21 Kaynak: Bültenler

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