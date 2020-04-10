Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin... - Son Dakika

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin...
6 saat önce
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:56 Kaynak: AA
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