Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi,... - Son Dakika

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi,...
6 saat önce
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi, demirçelik ve cam sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerleri, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan yerler açık olacak.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi, demirçelik ve cam sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerleri, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan yerler açık olacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:00 Kaynak: AA
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