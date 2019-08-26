Son Dakika Haberleri: Hafta sonu tatilini çöp toplayarak geçirdiler
Son Dakika Güncel Haber

Hafta sonu tatilini çöp toplayarak geçirdiler

19 dakika önce

- Hafta sonu tatilini çöp toplayarak geçirdilerBURSA - Okumak için Denizli'den Bursa'ya gelen Uludağ Üniversitesi öğrencisi Fatma Yılmaz, sosyal medyada gördüğü ve hızla yayınlan çevre temizliği akımı başlattı.

- Hafta sonu tatilini çöp toplayarak geçirdiler

BURSA - Okumak için Denizli'den Bursa'ya gelen Uludağ Üniversitesi öğrencisi Fatma Yılmaz, sosyal medyada gördüğü ve hızla yayınlan çevre temizliği akımı başlattı. "Doğa için sen de gel" diyen Yılmaz, yanına aldığı 8 arkadaşıyla birlikte Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Dağyenice göletinin çevresini temizledi.

Uludağ Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan Fatma Yılmaz, sosyal medyada gördüğü çevre temizliğinden etkilendi. Ne yapabilirim diye arkadaşlarına danışan Yılmaz, "Doğa için sen de gel" adında sosyal medya hesabı açtı. Temizlik için 8 arkadaşıyla birlikte yer belirleyen Yılmaz, ilk faaliyetlerini Nilüfer ilçesinde bulunan ve piknikçilerin çok kullandığı Dağyenice göletinde gerçekleştirdi. Cumartesi günü kamp atan gençler, hafta sonunu doğa harikası gölün etrafını temizledi. Gönüllüler, kısa sürede onlarca torba çöp topladı.

Fatma Yılmaz, "Bir öğretmen sayfasında görmüştüm, bu şekilde çöpleri toplamışlardı. İlgimi çekti. Ne yapabilirim diye düşündüm. Arkadaşlarıma danıştım. Sonrasında yer belirdik. Maalesef insanlarımız her yeri çok fazla kirletiyor. Piknikçilerin çok fazla geldiği uğrak mekan olarak Dağyenice'yi tercih ettik" dedi.

Uludağ Üniversitesi, Fatma Yılmaz, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hadise'nin makyajsız pozuna beğeni yağdı
Beline taş bağlayan Nusret, sosyal medyada alay konusu oldu Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz: Videom çekilseydi ben de şimdi yoktum Galatasaray'ın beraberliğine 'Ne yazık ki' diyen TRT muhabiri Volkan Kılıç özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 12:54:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafta sonu tatilini çöp toplayarak geçirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]