Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti

Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini çıkarttı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini çıkarttı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayak severlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Henüz resmi sezon açılışı yapılmayan Palandöken'de kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı. Palandöken özellikle hafta sonları çok sayıda kayak severe ev sahipliği yapıyor. 55 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayarak güzel vakit geçirmeye çalışıyor.

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu

Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler