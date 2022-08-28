Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - Son Dakika
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Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

28.08.2022 22:19
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

HAFTA sonu tatillerini Trakyö bölgesindeki turistik beldelerde geçiren tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolunda araç yoğunluğu oluştu.

HAFTA sonu tatillerini Trakyö bölgesindeki turistik beldelerde geçiren tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Hafta sonu tatillerini Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy, Marmara Denizi'ndeki adalar ile Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil bölgelerinde geçiren tatilciler, İstanbul'a dönüş yolunda Tekirdağ'da uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ'da çevreyolu üzerinde oluşan araç yoğunluğu akşam saatlerinde artış gösterdi. İstanbul yönüne giden araçlar yer yer uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri, önemli kavşak ve noktalarda önlem alarak, trafik akışını sağlamaya çalıştı.


YORUMLAR
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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'a dönüş çilesi: Tekirdağ yollarında yoğunluk var İstanbul'a dönüş çilesi: Tekirdağ yollarında yoğunluk var
Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu - Son Dakika
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