Hafta sonu tıklım tıklımdı, bugün bomboş - Son Dakika
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Hafta sonu tıklım tıklımdı, bugün bomboş

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, olta balıkçılarının uğrak yeri olan liman iskelesi kapatıldı.

Hafta sonu tıklım tıklımdı, bugün bomboş, System.String[]

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, olta balıkçılarının uğrak yeri olan liman iskelesi kapatıldı. 'Evde kalın' uyarılarına rağmen hafta sonu sosyal mesafeye uymayan ve birbirlerine yakın olan bir çok olta balıkçısı iskelede balık tutarken, bugün ise iskele bomboş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, 'evde kal Türkiye' sloganıyla vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı her seferinde yenileniyor. Ancak vatandaşların bir çoğu bu uyarılara aldırmadan dışarı çıkmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu liman iskelesinde oltayla balık tutan kalabalık dikkat çekmişti. Görüntülerin medyaya yansıması üzerine kapısı kapatılan Çanakkale'de olta balıkçılarının uğrak yeri olan liman iskelesi bügün bomboş kaldı.


Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:13 Kaynak: DHA

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