Hafta Sonu TRT Müzik ekranlarında müzik ziyafeti - Son Dakika

TRT Müzik iddialı yeni yapımlarıyla seyirciye müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Anılarla beslenmiş eserleri ekranlara taşıyan, sevilen şarkıları kaliteli icralarla sunan program "Akşam Sefası" ve yöresel müziğin ustalarıyla türküleri müzikseverlere ulaştıran program "Cümbüşün Peşinde", müzik tutkunlarını TRT Müzik ekranlarında buluşturuyor.

23 yıldır müzikseverlerin başucu programı

Türk müziğini yaşatmayı ve genç kuşaklara aktarmayı amaç edinerek başladığı müzik yolculuğunda tam yirmi üç yıldır müzikseverlerin başucu programı olmayı başaran "Akşam Sefası" her cuma canlı yayınla TRT Müzik'te. TRT sanatçıları Ayşe Ekiz, Alp Aslan, Bahadır Özüşen, Seda Gökkadar ve Suat Erdil'in icraları ile unutulmaz bestelerin ve sevilen türkülerin aslına sadık kalınarak izleyiciye sunulduğu "Akşam Sefası" programı ekranlardan evlere müzik ziyafeti sunmaya devam edecek.Akşam Sefası, bu akşam saat 21.00'de canlı yayınla TRT Müzik'te.

Cümbüşün peşindeki tutkulu yolculuk

Yörelerimiz, türkülerimiz, ozanlarımız, memleket kokan ezgilerimiz ve Anadolu'nun sazı sözü Cümbüşün Peşinde'den gönüllere düşüyor. Salih Korkut Peker'in sunumuyla gerçekleşen "Cümbüşün Peşinde" programının yeni bölümüne, Ege, Akdeniz ve Teke yöresi türkülerini çalıp söyleyen ozan Osman Kırca konuk oluyor. Cura ustası Osman Kırca ile yöresel müziğimizin izleyici ile buluştuğu ve yöresel halk hikayelerinin ekranlara taşındığı "Cümbüşün Peşinde", 13 Kasım Cumartesi saat 18.00'de TRT Müzik'te.