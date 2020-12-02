Hafta sonu ulaşımda 17 hat seferde olacak - Son Dakika

Hafta sonu ulaşımda 17 hat seferde olacak

02.12.2020 12:59
Hafta sonu ulaşımda 17 hat seferde olacak, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında hafta sonu yapılacak kısıtlama için hazırlıklarını yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında hafta sonu yapılacak kısıtlama için hazırlıklarını yaptı. ASAT, itfaiye, ulaşım, sosyal ve sağlık, gibi 24 saat esasına dayalı birimler kısıtlama zamanı Antalyalıların mağduriyet yaşamaması için görev başında olacak. Toplu ulaşımda ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı 17 hat kısıtlama saatlerinde zorunlu çalışanlar için hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi; Cumhurbaşkanlığının 30 Kasım 2020 tarihli genelgesi kapsamında salgınla mücadele ve etkilerinin en aza indirilmesine yönelik alınan karar doğrultusunda hafta içi 21.00'den sabah 05.00'e kadar ve hafta sonu yapılacak sokağa çıkma kısıtlamaları için hazırlıklarını yaptı. Kısıtlama kapsamında vatandaşın mağdur olmaması için gerekli önlem ve tedbirler alındı.

Mesai saatleri değişti

Buna göre Covid-19 salgını ile mücadele ve Antalya Valiliği'nin genelgesi kapsamında, bugünden itibaren ASAT, İtfaiye, Zabıta, Sosyal Hizmetler, Park Bahçeler, Sağlık İşleri, Tarımsal Hizmetler Dairesi, Fen İşleri ve Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlıklarına bağlı 24 saat esasına göre çalışan birimler kısıtlama zamanlarında Antalyalıların mağduriyet yaşamaması için görev başında olacak. ABİM Çağrı Merkezi 444 94 20 numaralı telefondan Antalyalılara hizmet sunmaya devam edecek. Öte yandan 24 saat esasına dayalı çalışan birimler hariç Büyükşehir Belediyesinin mesai saatleri de 10.00-12.30 ve 13.00-16.00 olarak düzenlendi.

Büyükşehir otobüsleri seferde

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta içi 21.00'den sabah 05.00'e ve hafta sonu uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için de planlama yaptı. Hafta içi akşam 21.00'den 00.00'a kadar Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı toplu ulaşım araçları seyreltilmiş olarak sefer yapacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 4 Aralık Cuma saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi sabah 05.00'e kadar, sağlık personeli, kamu ve diğer çalışması zorunlu vatandaşların ulaşımını sağlamak için 17 hatta seferlerine devam edecek. Antray ve nostalji tramvayı ise bu süreçte hizmet vermeyecek.

17 hat seferde

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, VS01, AC03, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, VC11, VL13, DC15, TC16, CV17, MD25, KC35, MF40, VF66 levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma kısıtlama olan günlerde seferlerine devam edecek. - ANTALYA

Hafta sonu ulaşımda 17 hat seferde olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafta sonu ulaşımda 17 hat seferde olacak - Son Dakika


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