Hafta sonu Uludağ'a akın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafta sonu Uludağ'a akın - Son Dakika

Hafta sonu Uludağ'a akın

6 saat önce

Yarıyıl tatilinin son günü Uludağ'a çıkan tatilciler, teleferik ve karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yarıyıl tatilinin son günü Uludağ'a çıkan tatilciler, teleferik ve karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a Pazar günü ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Eşsiz Bursa manzarası eşliğinde zirveye çıkmak isteyenler teleferiğe yönelince uzun kuyruklar oluştu. Kuyruğa rağmen yarıyıl tatilinin son gününü Uludağ'da geçirmek için sıraya giren tatilcilerden bazıları Uludağ'a ilk kez geldiklerini, bazıları da daha önce geldiklerini ve yeniden çıkacaklarını söylediler.

Sömestir tatilinin son günlerinde çocuklarıyla Uludağ'a akın eden aileler de araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Günübirlikçi vatandaşların da akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı. Okulların açılmasına bir gün kala çocuklar kızaklarla karın tadını çıkardı. Araç kuyruğu sebebiyle Milli Park gişelerinde üç kapı da çalışırken, buna rağmen araç kuyruğu oluştu. Uzun kuyruk sebebiyle zirveye çıkamayanlar ise bu durumu fırsata çevirip yol kenarında mangal yaptı.

Uludağ'a tatile geldiklerini söyleyen Ersin Taştan, "Hafta sonunu çocuklarımızla beraber değerlendirelim istedik. Keyifli bir gün, hava da sıcak, güzel. Biraz kayacağız, sonra sucuk ekmek yiyip, aktivitelere katılacağız. Akşamüstü döneceğiz" dedi.

Uludağ'da kar kalınlığı 120 santimetre olarak belirlenirken, hava sıcaklığı ise eksi 2 derece olarak ölçüldü.

(Hakan Gönül - Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru/İHA)

Hafta sonu Uludağ'a akın

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı
İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 19:20:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafta sonu Uludağ'a akın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]