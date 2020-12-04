Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar kent merkezine akın etti - Son Dakika

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar kent merkezine akın etti

2 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar caddelere akın etti

DENİZLİ - Denizli'de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce vatandaşlar kent merkezine akın etti. Caddelerde yoğun kalabalık oluşurken sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen korona virüs tedbir genelgesi kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü 21.00'da başlıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar alışveriş için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların 2 günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak için market ve kuruyemişçilere akın etmesi korkutucu görüntülere neden oldu. Birçok alışveriş noktasında oluşan kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Yapılan uyarılara rağmen kurallara uyulmazken zaman zaman alışveriş noktalarında kuyruk oluştu. Esnaflar tedbirleri uyguladıklarını ve dükkanlara müşterileri sıra sıra aldıklarını belirtirken vatandaşlara da maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade etti.