AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı. Saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 11 Ocak Pazartesi günü 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve yollar boş kaldı. Afyonkarahisar'da da kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 uygulama noktasında denetimlere başladı. Dışarıda olan araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

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