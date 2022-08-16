Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 20-21 Ağustos tarihi hava durumu!

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Sorusu, İstanbul'da yaşayan vatandaşların en sık sorduğu sorulardan birisi haline geldi. Haftalardır beklenen yağmur 15 Ağustos Pazartesi sabah saatlerinde etkisi gösteren yağmur, öğleden sonra saat 15:00 civarlarında İstanbul'u terk etti. Birçok metro seferinin iptal edilmesine ve gecikmesine sebep olan yağış, bu hafta sonu devam edecek mi? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sorularını sizin için yanıtladık. İşte 20-21 Ağustos tarihi hava durumu! İşte detaylar.

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş tarafından merak edilen bu soru, meteoroloji genel müdürlüğünün açıkladığı verilere göre yağmurlu olmayacak. Şu anlık sadece Cumartesi günü için tahminde bulunan Meteoroloji genel müdürlüğü, 20 Ağustos Cumartesi günü için yağmur yağışı beklentisinde bulunmuyor.

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji genel müdürlüğünün sağladığı verilere göre, bu hafta içerisindeki tahmin edilen hava durumunun şu şekilde olacağı bekleniyor;

Yaşanan hava olayı sebebiyle İstanbul'da yaşamı olumsuz şekilde etkileyen yağış, 15 Ağustos Pazartesinden sonra yerini güneşe bıraktı. Tahmin edilen 5 günlük hava durumu içerisinde beklenen bir yağış bulunmuyor.