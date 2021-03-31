Hafta sonu yasak var mı? - Son Dakika

Hafta sonu yasak var mı?

31.03.2021 13:12
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Hafta sonu yasakları Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" ifadelerini kullandı. Artan vaka sayısı sonrası Türkiye risk haritasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi illerin de yer aldığı çok yüksek riskle belirtilen 58 ilde hem cumartesi hem de pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, Hafta sonu yasak var mı, hangi illerde yasak?

Hafta sonu yasak var mı, hangi illerde yasak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve yeni normalleşme son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabinenin ana gündem maddesi artan vaka sayıları oldu. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı renkli illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Öte yandan lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre Kovid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

Hafta sonu yasak var mı, hangi illerde yasak? Hafta sonu yasağı var mı?

RİSK HARİTASI YAYINLANDI

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

BAKANLIKTAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs kararları sonrasında 81 ile "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi. İşte genelgeden detaylar:

1. Yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

2. Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.

Buna göre;

- Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

- Hafta sonlarında;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

KIRMIZI KATEGORİLİ İLLER

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

TURUNCU KATEGORİLİ İLLER

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

İllere Göre Risk Durumu 20-26 Mart 2021

* Hesaplamalarda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınmıştır.

İl AdıSayı
Adana 86,95
Adıyaman 199,70
Afyon 70,43
Ağrı 59,02
Aksaray 231,44
Amasya 279,89
Ankara 184,29
Antalya 143,86
Ardahan 134,15
Artvin 131,56
Aydın 109,11
Balıkesir 344,84
Bartın 136,20
Batman 46,11
Bayburt 161,15
Bilecik 227,69
Bingöl 69,56
Bitlis 37,04
Bolu 183,61
Burdur 82,74
Bursa 159,68
Çanakkale 348,81
Çankırı 247,88
Çorum 232,77
Denizli 68,40
Diyarbakır 36,28
Düzce 123,33
Edirne 265,84
Elazığ 117,87
Erzincan 200,06
Erzurum 118,95
Eskişehir 235,25
Gaziantep 134,16
Giresun 397,57
Gümüşhane 124,20
Hakkari 35,65
Hatay 89,13
Iğdır 145,05
Isparta 112,88
İstanbul 401,62
İzmir 156,48
Kahramanmaraş 89,03
Karabük 106,32
Karaman 154,95
Kars 55,80
Kastamonu 329,19
Kayseri 260,16
Kırıkkale 114,46
Kırklareli 298,28
Kırşehir 95,87
Kilis 324,25
Kocaeli 262,11
Konya 334,97
Kütahya 153,12
Malatya 283,32
Manisa 82,72
Mardin 31,24
Mersin 110,66
Muğla 112,81
Muş 33,57
Nevşehir 124,28
Niğde 140,58
Ordu 322,96
Osmaniye 244,10
Rize 250,03
Sakarya 181,17
Samsun 586,84
Siirt 22,65
Sinop 354,80
Sivas 114,33
Şanlıurfa 28,98
Şırnak 13,57
Tekirdağ 273,06
Tokat 273,47
Trabzon 278,24
Tunceli 86,29
Uşak 38,71
Van 31,58
Yalova 400,65
Yozgat 169,17
Zonguldak 126,01
Hafta sonu yasak var mı?

Sokağa Çıkma Yasağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Hafta sonu yasak var mı? - Son Dakika


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