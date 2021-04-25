İstanbul'da hafta sonunda kısıtlama sessizliği sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik yaşanıyor.

Taksim Meydanı çevresi sakin görünürken İstiklal Caddesi'ne izin belgelerinin kontrolünün ardından sadece turistlerin girişine izin veriliyor.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan sahil şeridinde az sayıda turisttin dolaştığı, bazı vatandaşların evcil hayvanlarını dolaştırdığı gözlendi. Sultanahmet, Eminönü ve Beyazıt gibi tarihi alanlarda az da olsa turist hareketliliği yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise bazı vatandaşların alışveriş için dışarı çıktıkları görüldü. Kentin çeşitli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları araçta bulunanların belgelerini kontrol etti. Uygulamada, kısıtlamalara uymayan kişilere cezai işlem yapıldı.

Öte yandan İBB verilerine göre, saat 15.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçüldü.