Son Dakika Haberleri: Hafta sonundaki düğünü için yola çıkan uzman çavuş, kazada öldü
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Hafta sonundaki düğünü için yola çıkan uzman çavuş, kazada öldü

6 saat önce

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş Halil İbrahim Saymak (25), hayatını kaybetti.

Hafta sonundaki düğünü için yola çıkan uzman çavuş, kazada öldü, System.String[]

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş Halil İbrahim Saymak (25), hayatını kaybetti. Saymak'ın, hafta sonu olan düğünü için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Korgan ilçesinde meydana geldi. Çorum'da görev yapan uzman çavuş Halil İbrahim Saymak, izin alarak memleketi Ordu'nun Korgan ilçesine doğru yola çıktı. Saymak yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Çayırkent Mahallesi'nde bulunan evine yaklaşık 10 kilometre kala sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Saymak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Saymak'ın hafta sonu düğünü olduğu ve izinli olarak memleketine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.


Korgan, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:14 Kaynak: DHA
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