Hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler yolda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler yolda yoğunluk oluşturdu
SOKAĞA çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler, TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu.
SOKAĞA çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler, TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu.Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlama kararının iptal edilmesinin ardından, hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler yollara düştü. Hafta sonu tatili için yola çıkanlar, TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu. TEM yolu Ankara yönünde mesai bitiş saatinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu ilerleyen saatlerde daha da arttı. Bazı bölgelerde araçlar adım adım ilerledi. Polis ekipleri, yolda olası kazalara karşı önlemler alarak sürücülere uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:32 Kaynak: DHA
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