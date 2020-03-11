Hafta sonunu İtalya'da geçiren AP Başkanı Sassoli kendini evinde karantinaya aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hafta sonunu İtalya'da geçiren AP Başkanı Sassoli kendini evinde karantinaya aldı - Son Dakika Dünya

Hafta sonunu İtalya'da geçiren AP Başkanı Sassoli kendini evinde karantinaya aldı

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli hafta sonunu koronavirüs (Covid-19) vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü İtalya'da geçirmesi nedeniyle tedbir amacıyla kendini Brüksel'deki evinde karantinaya aldı. Sassoli 14 gün boyunca evinden çalışacağını duyurdu.

Hafta sonunu İtalya'da geçiren AP Başkanı Sassoli kendini evinde karantinaya aldı, System.String[]

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli hafta sonunu koronavirüs (Covid-19) vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü İtalya'da geçirmesi nedeniyle tedbir amacıyla kendini Brüksel'deki evinde karantinaya aldı. Sassoli 14 gün boyunca evinden çalışacağını duyurdu.


Yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu Roma'ya giden Sassoli'nin herhangi bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi. Sassoli, "Koronavirüse karşı herkes dikkatli olmalı, hepimiz hassas bir dönemden geçiyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun çalışmaları devam edecek, hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez." şeklinde konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Brüksel, Avrupa, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:53:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafta sonunu İtalya'da geçiren AP Başkanı Sassoli kendini evinde karantinaya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]