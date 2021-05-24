Haftada 2 öğün balık tüketimi bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor - Son Dakika

Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Başkan, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için haftada en az 1-2 öğün balık tüketiminin özellikle salgın dönemlerinde çok önemli olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan, salgın döneminde çocukların bağışıklığını artıracak yöntemler hakkında önemli bilgiler verdi.

Bağışıklık sistemini, dalak, lenf bezleri, akyuvarlar, makrofajlar, yok edici hücreler ve hafıza hücreleri gibi birçok sistemin bir arada çalıştığı karmaşık bir sistem olarak belirten Başkan, "Bağışıklık sisteminin gelişimi anne karnında başlar ve annenin gebelikteki beslenmesi, stresi, gebelikte geçirilen enfeksiyonlar ile bağışık sisteminin ilk temellerinin atılır. Böylece bebek doğduğunda anneden ve anne sütünden aldığı faktörlerle doğumsal bir bağışıklık sistemine sahiptir. Daha sonra çocuğun beslenmesi, yaşanılan ortamın fiziksel durumu, geçirilen enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar ve aşılar ile olgunlaşarak edinsel, yani kazanılmış bağışıklık sistemi gelişir. Zaman içinde düzensiz beslenme, çevremizdeki toksinler, uykusuzluk, yanlış beslenme, sigara, çevre ve hava kirliliği bu sistemin zayıflamasına neden olur." ifadelerini kullandı.

Başkan, sebzelerden brokoli, lahana, kereviz, pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler ve turpun mutlaka tüketilmesi gerektiğini ve bunların bağışıklığı da güçlendirdiğini vurguladı. Sebzelerin mümkün olduğu kadar çiğ ya da özellikle soğan ve sarımsakla birlikte pişirilerek tüketilmesi gerektiğini belirten Başkan, meyvelerden ise özellikle turunçgiller, kivi, elmanın bolca tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Evde hazırlanan limonatanın, C vitamini içeriği ile çocukları enfeksiyonlara karşı koruyacağını ve elmayı çiğ tüketmek dışında zencefil, zerdeçal ve tarçınla birlikte haşlayarak da çocuklara sunulabileceğini belirten Başkan, şunları kaydetti:

"Yoğurt, ayran, kefir gibi besinlerin de içerdikleri probiyotik ve prebiyotikler sayesinde bağışıklığı destekledikleri için her gün tüketilmesi gerekir. Balık içerdiği omega 3 yağları ile bağışıklığı destekler. Haftada en az 1-2 öğün balık tüketimi özellikle salgın dönemlerinde çok önemlidir. Yumurta, anne sütünden sonra vücudun ihtiyaç duyduğu en iyi protein kaynaklarından biridir. Aynı zamanda çok iyi demir kaynağıdır. Doğanın mucizesi bal ve pekmez de bağışıklık sistemini güçlendirdiği için her gün çocuklara verilmesi gerekir."

Beslenmenin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi

Açıklamada yer alan bilgilere göre, beslenme, bağışıklık sistemini en çok etkileyen çevresel faktörlerden biri. Beslenme yetersizliği gibi obezite de bağışıklık sistemini negatif etkiliyor. Bağışıklık sisteminin gelişmesindeki en önemli besin kaynağı anne sütü. Açıklamada, bağışıklığı artırmaya yönelik şu ipuçlarına da yer verildi:

"Fast-food beslenme tarzı, kızartmalar, şekerli yiyecekler, asitli içecekler, hazır meyve suları, gofret, bisküvi gibi hazır ambalajlı gıdalardan çocuklar uzak tutulmalı. Anne yemeği diye tabir edilen ev yapımı, tencere yemekleri her zaman çocuk beslenmesinde tercih edilmeli. Aşılar bağışıklık sistemini uyarır ve gelişebilecek enfeksiyonlara karşı eğitir. Aşılar aksatılmamalı. Özellikle açık havada yapılan düzenli aktiviteler de bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu, uyku düzenini de olumlu etkiler. Melatonin için önemli olduğundan, okul çağındaki çocukların 23.00'dan önce uyumaları, bağışıklık sistemi için çok önemlidir."