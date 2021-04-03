Düzce'de cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Cumartesi günü tekrar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Şehrin en işlek caddeleri sessizliğe büründü. - DÜZCE

Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık