Etiyopya Başbakanı'nın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi - Son Dakika
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Etiyopya Başbakanı'nın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

28.07.2022 16:28
Etiyopya Başbakanı'nın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

Haftalardır görüntü vermeyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir hastanede tedavi gördüğü ileri sürüldü.

Haftalardır görüntü vermeyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir hastanede tedavi gördüğü ileri sürüldü.

Garowe Online'ın haberine göre, kronik sırt ağrılarından şikayetçi Ahmed, BAE'de hastaneye yatırıldı.

Öte yandan hükümet yetkilileri Başbakan'ın nerede olduğuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ahmed, son haftalarda ülkedeki üst düzey toplantılara katılmazken, bu hafta ülkeyi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov için verilen resepsiyonda da yoktu.

Bazı medya organları Ahmed'in daha önce yaptığı gibi isyancı gruplara karşı verilen mücadeleye katılmak için cephe hattına gittiğini ileri sürmüştü.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya Başbakanı'nın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi - Son Dakika

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