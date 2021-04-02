Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil - Son Dakika

Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil

02.04.2021 11:21

Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatilKoronavirüsten uzak, sıfır temaslı tatil için lüks villalara tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil

Koronavirüsten uzak, sıfır temaslı tatil için lüks villalara tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki binlerce villanın rezervasyonları yüzde 70 oranında dolarken, ilgi ise geçen yıla oranla yüzde 40 arttı. Lüks villalarda haftalık tatilin ücreti ise 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor.

Turizmin başkenti Antalya'nın en batı ilçesi, 60 bin nüfuslu Kaş'ın turistik mahallesi Kalkan, son yıllarda izole ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Otantik yapısı, temiz ve nemsiz havası, pırıl pırıl denizi, eşsiz güzellikte koylarıyla yerli ve yabancı tatilcilerin gözdesi olan Kalkan, Türkiye'nin alternatif turizm merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

HAFTALIĞI 50 BİN TL

Kalkan'da, onlarca butik otelin yanı sıra, yaklaşık 5 bin villa var. Dört mevsim turizm yapılan Kalkan'ın 3 bin 614 olan nüfusu, yüksek turizm sezonunda 20 bine ulaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların sosyal izolasyona dikkat edilmesi yönündeki uyarılarını dikkate alan ve tatil sezonunu da evde geçirmek istemeyenler, geçen yıl otellerden çok Kalkan bölgesindeki villaları tercih etti. Koronavirüs öncesinde daha çok muhafazakar tatilcilere hizmet veren villalar ise kapalı havuzlu, jakuzili, deniz manzaralı, orman manzaralı şeklinde kategorilendiriliyor. Villalar genelde haftalık ya da aylık kiralanıyor. Aynı villayı birbirini tanıyan 2-3 aile tercih edebiliyor. Villaların haftalık fiyatları ise 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor. YÜZDE 70 DOLULUK

Kalkan bölgesinde 550 villaya kiralama hizmeti veren Villacınız turizm şirketi yöneticisi Hüseyin Gencer, insanların tatil anlayışının koronavirüs nedeniyle değiştiğini ve daha izole yaşamak istediklerini söyledi. Geçen yıla göre rezervasyonlarda ciddi hareketlilik yaşadıklarını ifade eden Gencer, "Geçen yıla göre bu yıl rezervasyon doluluk oranlarımız yüzde 70'e ulaştı. Sadece yurt dışı pazarıyla ilgili endişemiz var. Bölgeye gelen İngiliz ve Rus turistlerin mutasyon ve koronavirüs durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Gelen tatilcilerin geceleme sürelerinin de uzadığını aktaran Hüseyin Gencer, villaların lükslük derecesine göre gecelik fiyatlarının 1000 lira ile 10 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Villalarda her türlü konforun düşünüldüğünü de söyleyen Gencer, "Pandemi nedeniyle telefonlarımız daha sık çalmaya başladı. Kiralamaya gelen misafirler bundan sonra villa tercih edeceğini söylüyor. Arayanlar temizliği ve ilaçlama hizmetini soruyor. Bahçede vakit geçirecekleri için bahçeyi ve bahçe bakımını soruyor. Gelen her misafirimizin HES kodları ve kimlik kontrolleri yapılıyor" diye konuştu.

YAZIN YÜZDE 100 DOLACAK

Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, ilçenin bu denli tercih edilmesinden memnun olduğunu söyledi. Turizme katkı koymanın ekonomiye katkısından söz eden Başkan Ulutaş, "İnsanlar kitlesel turizmden kaçmaya başladı. Villa konsepti burada yerleşti. Pandemiyle birlikte talep arttı. Sadece yaz dönemi için değil. Kışın dahi yüzde 50 doluluk var. Gittikçe de artıyor. Yazın yüzde 100 dolu olacağını tahmin ediyorum. Pandemi bitince de bu konseptin devam etmesini dilerim" dedi.

ESNAF DURUMDAN MEMNUN

Kaş ve kırsal mahallelerindeki bu yoğunluk ilçe esnafını da memnun etti. İlçede uzun süredir restoran işleten Tutku Demir, "Farklı yerlerden turistin gelmesi bizim için avantaj. Butik hizmet sunuyoruz. Oteller yeterince dolu ve yetişemiyor. Kaş'ın kalkınması için olumlu karşılıyorum" dedi. Bir diğer restoran işletmecisi Alparslan Akbayrak, "Bir haftalığına dahi gelseler sürekli dışarıda yiyip içtikleri için ilçe ekonomisinde hareketlilik oluyor. Memnunuz" dedi.

Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil

Koronavirüs, Hisarcık, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil - Son Dakika


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