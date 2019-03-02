Haftalık Gündem Değerlendirmesi 2019/09
1 saat önce
TeknoSeyir editörleri hem gündemi değerlendiriyor hem de 8.yıl değerlendirmesi yapıyor.
TeknoSeyir editörleri hem gündemi değerlendiriyor hem de 8.yıl değerlendirmesi yapıyor.00: 01: 08
- Samsung
Unpacked Etkinliği ABD
'de gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:40 Kaynak: Youtube
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