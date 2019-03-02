Son Dakika Haberleri: Haftalık Gündem Değerlendirmesi 2019/09

Haftalık Gündem Değerlendirmesi 2019/09

1 saat önce

TeknoSeyir editörleri hem gündemi değerlendiriyor hem de 8.yıl değerlendirmesi yapıyor.

TeknoSeyir editörleri hem gündemi değerlendiriyor hem de 8.yıl değerlendirmesi yapıyor.

00: 01: 08 - Samsung Unpacked Etkinliği ABD'de gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:40 Kaynak: Youtube

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