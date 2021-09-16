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Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı - Son Dakika

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı

16.09.2021 16:48
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı, System.String[]

Sağlık Bakanlığının 4-10 Eylül'ü kapsayan verilerine göre, 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı 45 ilde artarken 36 ilde azalış gösterdi.

Sağlık Bakanlığının 4-10 Eylül'ü kapsayan verilerine göre, 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı 45 ilde artarken 36 ilde azalış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 4-10 Eylül'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide en fazla Kovid-19 vakası görülen iller Rize, Bayburt, Kayseri, Elazığ ve Trabzon, en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Aydın, Muğla, Antalya, İzmir, Çanakkale oldu.

İllerde 4-10 Eylül'de 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Rize 488,15, Bayburt 465,14, Kayseri 462,48, Elazığ 412,95, Trabzon 400,54, Konya 391,15, Aksaray 375,88, Kilis 366,97, Malatya 365,44, Sivas 349,12, Karaman 338,54, Karabük 318,13, Erzincan 313,53, Niğde 306,02, Bingöl 300,96, Gümüşhane 292,16, Erzurum 291,05, Yozgat 290,39, Kastamonu 289,34, Ankara 282,66, Muş 279,73, Bolu 277,63, Nevşehir 275,12, Kütahya 272,59, Kırıkkale 270,18, Eskişehir 263,72, Batman 252,31, Sinop 249,01, Tokat 237,51, Adıyaman 237,01, Gaziantep 235,87, Kırşehir 232,88, Sakarya 225, Şanlıurfa 220,35, Çorum 217,68, Artvin 217,11, Samsun 211,71, Kahramanmaraş 208,96, Bitlis 207,98, Düzce 204,71, Zonguldak 203,65, Bilecik 200,72, Afyon 199,62, Giresun 193,22, Ağrı 191,62, Mardin 190,94, Osmaniye 184,67, İstanbul 183,48, Çankırı 182,41, Kocaeli 181,1, Ordu 176,91, Diyarbakır 174,21, Tunceli 173,77, Bartın 167,86, Hatay 154,7, Amasya 146,05, Kars 136,88, Hakkari 131,19, Iğdır 129,15, Ardahan 122,71, Tekirdağ 114,7, Adana 99,79, Uşak 97,72, Yalova 97,08, Siirt 84,27, Isparta 81,99, Denizli 77,62, Şırnak 75,87, Burdur 75,25, Bursa 74,12, Manisa 70,52, Mersin 69,62, Balıkesir 64,34, Edirne 61,56, Kırklareli 57,5, Van 57,34, Çanakkale 53,73, İzmir 43,26, Antalya 40,46, Muğla 39,47, Aydın 38,6."

Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 28 Ağustos-3 Eylül'de 62 iken 4-10 Eylül'de 61 oldu.

Verilere göre, geçen hafta en fazla vakanın görüldüğü Rize, bu hafta da 488,15 ile her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il olarak kayıtlara geçti. Rize, ayrıca her yüz bin kişide 164,95 ile en çok düşüş yaşanan il oldu.

Öte yandan, İstanbul ve Ankara'da her 100 bin kişideki vaka sayısı arttı, İzmir'de ise düştü.

İllerdeki vaka artışı

Ülke genelinde 45 ilde vakalar yükseliş gösterirken, bunlardan 38'indeki artış 0-50, 7'sinde ise 50-110 aralığında gerçekleşti.

Her 100 bin kişide vaka sayısının en çok arttığı 7 il, Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman olarak sıralandı.

Vakalar, Kilis'te 108,55, Erzincan'da 100,25, Malatya 97,13, Karabük'te 88,67, Kastamonu'da 80,51, Erzurum'da 56,7, Adıyaman'da 54,86 arttı.

Bu illerin ardından vaka sayısı 0-50 aralığında artan iller, "Kayseri (48,61), Tokat (47,83), Sinop (47,59), Kütahya (46,3), Niğde (43,92), Amasya (42,62), Çankırı (42,1), Ankara (40,05), Bilecik (37,95), Sivas (35,54), Samsun (34,14), Osmaniye (33), Bartın (26,64), İstanbul (26,53), Gaziantep (22,84), Düzce (21,48), Elazığ (20,41), Tunceli (20,37), Bolu (20,01), Zonguldak (19,62), Hatay (19,04), Kocaeli (17,13), Artvin (16,52), Ordu (10,51), Tekirdağ (8,79), Çorum (7,73), Trabzon (7,63), Kırıkkale (7,18), Uşak (6,23), Nevşehir (5,25), Hakkari (3,57), Yalova (2,53), Kırklareli (1,93), Adana (1,46), Manisa (0,83), Burdur (0,74), Denizli (0,67), Bursa (0,13)." olarak sıralandı.

İllerdeki vaka azalışı

Ülke genelinde 36 ilde ise vakalar azalış gösterdi, bunlardan 32'sinde 0-50, 3'ünde 50-100 aralığında, 1'inde ise 150'nin üstünde vaka azalışı görüldü.

Vaka sayısının en çok düştüğü 4 il sırasıyla, Rize (164,95), Batman (68,51), Mardin (50,31), Şanlıurfa (50,21) oldu.

100 bin kişide 50'nin altında azalan iller ise şöyle sıralandı:

"Aksaray (48,7), Bayburt (42,73), Ardahan (36,4), Diyarbakır (36,11), Gümüşhane (34,58), Siirt (33,53), Karaman (30,6), Bitlis (20,8), Muş (19,94), Sakarya (19,19), Yozgat (16,7), Kars (15,44), Afyon (15,33), Bingöl (14,55), Konya (11,69), Ağrı (11,39), Edirne (11,03), Şırnak (10,97), Van (8,78), Çanakkale (6,1), Iğdır (3,48), Giresun (2,89), Eskişehir (2,36), İzmir (2,32), Isparta (2,27), Kırşehir (2,06), Kahramanmaraş (1,88), Balıkesir (1,53), Aydın (0,99), Antalya (0,94), Muğla (0,8), Mersin (0,21)."

Erzincan, Eylül, İzmir, Rize, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı - Son Dakika
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