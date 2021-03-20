Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar - Son Dakika

Kontrollü normalleşmede geriye dönüş korkusu yaşanırken Türkiye genelinde vaka artışları ciddi seviyelere geldi. Çok sayıda ilde görülen artışların önüne de bir türlü geçilemiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre; son 7 günlük 100 binde haftalık vaka sayılarındaki artış da oldukça çarpıcı görünüyor. Öte yandan açıklanan 100 binde haftalık vaka sayılarının nüfusa oranla kaç vakaya denk geldiği ise merak edilen konular arasında. Basit bir formülle vatandaşın merak ettiği ilindeki vaka sayısı ise ortaya çıkabiliyor. Bu çerçevede bizler de il il 100 binde vaka sayılarına kentlerin nüfusunu oranlayarak haftalık toplam vakalara ulaştık.

3 BÜYÜKŞEHİR'DE DURUM NE?

Buna göre; İstanbul'da 100 binde 251,12 olan vaka sayısı, kentteki nüfusa oranlandığında karşımıza 38 bin 829 haftalık vaka çıktığını görüyoruz. Ankara'da 100 binde 107,99 olan vaka, nüfusa oranlandığında 6 bin 116 oluyor. İzmir'de ise 100 binde haftalık vaka oranı 111,41. Bu sayıyı İzmir'in nüfusuna oranladığımızda karşımıza 4 bin 896 haftalık vaka sayısı çıkıyor.

SON SIRADAKİ KENTLER DOĞU ANADOLU'DAN

Haftalık vaka sayısında ilk üç sırayı; İstanbul 38 bin 829, Samsun 6 bin 902, Ankara 6 bin 116 oluştururken en az vaka bulunan 3 kent ise Siirt 47, Hakkari 44, Şırnak 44 oldu.

İLLERİN 100 BİNDE HAFTALIK VAKA SAYISI

Adana 61,58, Adıyaman 169,81, Afyon 47,36, Ağrı 41,46, Aksaray 214,42, Amasya 194,04, Ankara 107,99, Antalya 119,18, Ardahan 86,31, Artvin 113,86, Aydın 69,07, Balıkesir 288,16, Bartın 76,89, Batman 28,54, Bayburt 74,47, Bilecik 114,30, Bingöl 47,56, Bitlis 23,08, Bolu 100,38, Burdur 72,26, Bursa 97,14, Çanakkale 202,75, Çankırı 122,64, Çorum 138,65, Denizli 49,38, Diyarbakır 18,78, Düzce 95,28, Edirne 219,49, Elazığ 80,11, Erzincan 124,13, Erzurum 72,40, Eskişehir 116,56, Gaziantep 87,33, Giresun 356,35, Gümüşhane 105,15, Hakkari 15,69, Hatay 61,77, Iğdır 107,30, Isparta 74,49, İstanbul 251,12, İzmir 111,41, Kahramanmaraş 67,37, Karabük 84,15, Karaman 89,44, Kars 30,53, Kastamonu 197,41, Kayseri 196,07, Kırıkkale 73,91, Kırklareli 155,09, Kırşehir 61,31, Kilis 258,42, Kocaeli 176,39, Konya 252,18, Kütahya 111,33, Malatya 140,54, Manisa 64,66, Mardin 17,08, Mersin 80,70, Muğla 92,33, Muş 21,16, Nevşehir 79,35, Niğde 104,40, Ordu 258,87, Osmaniye 198,52, Rize 200,41, Sakarya 124,49, Samsun 508,97, Siirt 14,20, Sinop 309,06, Sivas 55,83, Şanlıurfa 18,30, Şırnak 8,18, Tekirdağ 168,26, Tokat 248,72, Trabzon 246,95 Tunceli 63,52, Uşak 19,49, Van 27,41, Yalova 275,31, Yozgat 92,82, Zonguldak 82,01.

İLLERİN HAFTALIK VAKA SAYISI

1-İstanbul: 38.829

2-Samsun: 6.902

3-Ankara: 6.116

4-Konya: 5.674

5-İzmir: 4.896

6-Balıkesir: 3.574

7-Kocaeli: 3.523

8-Antalya: 3.037

9-Bursa: 3.013

10-Kayseri: 2.787

11-Trabzon: 2.005

12-Ordu: 1.971

13-Gaziantep: 1.835

14-Tekirdağ: 1.819

15-Giresun: 1.599

16-Mersin: 1.508

17-Tokat: 1.487

18-Adana: 1.391

19-Sakarya: 1.298

20-Malatya: 1.133

21-Çanakkale: 1.098

22-Osmaniye: 1.089

23-Adıyaman: 1.074

24-Eskişehir: 1.036

25-Hatay: 1.025

26-Manisa: 938

27-Muğla: 924

28-Aksaray: 907

29-Edirne: 895

30-Kahramanmaraş: 787

31-Aydın: 773

32-Yalova: 760

33-Kastamonu: 743

34-Çorum: 735

35-Rize: 697

36-Sinop: 669

37-Amasya: 651

38-Kütahya: 642

39-Kırklareli: 561

40-Erzurum: 549

41-Denizli: 514

42-Zonguldak: 479

43-Elazığ: 471

44-Yozgat: 389

45-Şanlıurfa: 387

46-Niğde: 378

47-Düzce: 377

48-Kilis: 369

49-Sivas: 355

50-Afyon: 349

51-Diyarbakır: 335

52-Isparta: 328

53-Bolu: 316

54-Van: 315

55-Erzincan: 291

56-Bilecik: 250

57-Nevşehir: 242

58-Çankırı: 236

59-Karaman: 228

60-Ağrı: 222

61-Iğdır: 216

62-Kırıkkale: 206

63-Karabük: 205

64-Burdur: 193

65-Artvin: 193

66-Batman: 177

67-Bartın: 153

68-Kırşehir: 149

69-Gümüşhane: 149

70-Mardin: 146

71-Bingöl: 134

72-Muş: 87

73-Kars: 87

74-Ardahan: 83

75-Bitlis: 81

76-Uşak: 72

77-Bayburt: 61

78-Tunceli: 53

79-Siirt: 47

80-Hakkari: 44

81-Şırnak: 44

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı