Haftalık Vaka Sayısı! Korona vaka sayısı kaç? Koronavirüs tablosu! - Son Dakika
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Haftalık Vaka Sayısı! Korona vaka sayısı kaç? Koronavirüs tablosu!

16.08.2022 10:34
Haftalık Vaka Sayısı! Korona vaka sayısı kaç? Koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı 1-7 Ağustos haftasına ait koronavirüs verilerini açıkladı. Haftalık tabloya göre Haftalık vaka sayısı! Korona vaka sayısı kaç? Koronavirüs tablosu merak edildi. İşte, Korona tablosu!

Haftalık vaka sayısı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı 1-7 Ağustos haftasına ait koronavirüs verilerini açıkladı. Haftalık tabloya göre Haftalık vaka sayısı! Korona vaka sayısı kaç? Koronavirüs tablosu merak edildi. Korona tablosu ve detaylar...

HAFTALIK VAKA SAYISI

Türkiye'nin haftalık koronavirüs vaka tablosu açıklandı. 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti. Tabloda bir önceki haftaya göre vaka sayılarının düştüğü, can kaybının ise arttığı görüldü.

GÜNLÜK ORTALAMA VAKA SAYISI 33 BİN

Bu verilere göre günlük ortalama 33 bin 179 vakaya rastlandı. Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalmış oldu.

CAN KAYBI 100 BİNİ AŞTI

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI DÜŞTÜ, CAN KAYBI ARTTI

Öte yandan 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid- 19 tablosuna göre 406 bin 322 kişi koronavirüs olmuş, 337 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tablolar karşılaştırıldığında ülkemizde günlük vaka sayılarının düştüğü ancak can kaybı sayısının ise arttığı görüldü.

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